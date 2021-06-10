Borsa günü yükselişle tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,52 değer kazanarak günü 1.456,68 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,52 değer kazanarak günü 1.456,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,83 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,26 ile turizm oldu.

Analistler, artan enflasyona karşın mali ve para politikalarında destekleyici duruşun devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi endeksi ve beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve İngiltere'de büyümenin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artmasını bekliyor. Ekonomistler, nisan döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 61,8 artacağını öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez
S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hasibe Eren Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsa günü yükselişle tamamladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 19:09:02. #1.16#

title