Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazanarak günü 1.459,57 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazanarak günü 1.459,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,20 turizm oldu.

Analistler, enflasyon endişelerinin piyasa fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iyileşme aşamasındaki ekonomilerin maruz kaldığı fiyat baskılarına karşı toleransını anlamaya çalıştığını, bunun için Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) nisan toplantısına ilişkin yarın açıklanacak tutanaklarını beklediğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde daralmanın boyutunun ilk çeyrekte beklentiler doğrultusunda geldiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Analistler ayrıca, yarın yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olacağını anımsatarak, yurt dışında ise ABD'de FOMC üyesi Raphael Bostic'in konuşması, İngiltere'de ve Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk