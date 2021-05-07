Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 değer kazanarak günü 1.441,33 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 değer kazanarak günü 1.441,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09 ve holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,40 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerine paralel faiz oranlarının artabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın pay piyasalarında alıcılı seyrin devam ettiğini söyledi.

Haftaya Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurt içinde çarşamba öğlene kadar işlem gerçekleştirileceğini belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, ABD'de ve Çin'de enflasyon, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, İngiltere'de büyümenin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda olduğunu olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için de 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 27,1 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını tahmin eden ekonomistler, mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 16,15 artacağını öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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