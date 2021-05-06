Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kazanarak günü 1.427,73 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kazanarak günü 1.427,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,95 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,44 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Gün boyu alıcılı seyreden BIST 100 endeksi, TCMB'nin faiz kararıyla birlikte günü yükselişle tamamladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, Almanya'da sanayi üretimi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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