Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,13 değer kazanarak günü 1.401,52 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,13 değer kazanarak günü 1.401,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,66 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,52 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine karşın BIST 100 endeksinin banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket ettiğini ve pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın, Japonya'da sanayi üretimi ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Çin ve Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme rakamlarının takip edileceğini aktaran analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 puanının üzerinde kalıcılık aranacağını, endeksin bu seviyede tutunması halinde yukarı yönlü hareketinin güç kazanabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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