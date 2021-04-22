Borsa, günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kazanarak günü 1.345,15 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kazanarak günü 1.345,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,42 ile spor oldu.

Analistler, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olacağını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının takip edileceğini, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını söyledi.

Haftaya yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek olarak öne çıktığını, yükseliş eğiliminin güç kazanması için 1.400 puan üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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