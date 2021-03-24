Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

24.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:41
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,65 değer kazanarak günü 1.413,86 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,65 değer kazanarak günü 1.413,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,87 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,56 ile metal, ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 1.420,00 puanın üzerini test etti. Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğini belirten analistler, dün sert düşüş kaydeden banka hisselerinin bugün yükselişe geçmesiyle tepki alımlarının güçlendiğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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