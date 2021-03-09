Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

09.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:16
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak günü 1.549,15 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak günü 1.549,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,71 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,85 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin, dünkü yükselişinin ardından yüzde 1,6'nın üzerinde tutunamayarak bugün düşüşe geçtiğini, bunun da gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilediğini belirtti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, şu dakikalarda yüzde 1,53 seviyesinde bulunuyor.

Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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