Son dakika: Borsa günü yükselişle kapattı
04.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:41
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa, günü yüzde 0,46'lık yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,46'lık yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,46'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 7 puanlık artışla 1.538,04 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,84 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı