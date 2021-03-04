Son dakika: Borsa günü yükselişle kapattı
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Son dakika: Borsa günü yükselişle kapattı

04.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:41
Son dakika: Borsa günü yükselişle kapattı

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa, günü yüzde 0,46'lık yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,46'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,46'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 7 puanlık artışla 1.538,04 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,84 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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