Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak günü 1.533,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,47 ve holding endeksi yüzde 2,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,90 ile turizm oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde 1.530,00 puanın üzerine çıkarak 1.530,00- 1.535,00 bandında dengelendi.

Analistler, bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden döviz kurlarının pay piyasalarını desteklediğini belirtti.

Ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirası varlıkların pozitif seyrini sürdürdüğünü ifade eden analistler, küresel ölçekte ise ABD'nin teşvik paketine ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende siparişler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu