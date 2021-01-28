Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

28.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:18
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,14 değer kazanarak günü 1.498,32 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,14 değer kazanarak günü 1.498,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile kimya, petrol, plastik, tek kaybettiren ise yüzde 0,14 ile iletişim oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyonda yüzde 5'lik hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağı ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını vurgulamasının ardından döviz kurlarının gerilediğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, PCE fiyat endeksi, Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin destek, 1.520,00 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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