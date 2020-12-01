Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

01.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:50
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,25 değer kazanarak günü 1.325,29 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,25 değer kazanarak günü 1.325,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 30 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,31, holding endeksi yüzde 3,51 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,04 ile ulaştırma oldu.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde artan kısıtlamalar ve vaka sayılarındaki artışa rağmen ekonomilerdeki toparlanma sinyalleri ve risk iştahındaki artışla birlikte küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyrin izlendiğini belirtti.

Ulaştırma ve bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselerek BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çeken analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde işsizlik ve Üretici Fiyat Endeksi, Almanya'da perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verileri ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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