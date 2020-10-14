Borsa, günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

14.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:22
Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak günü 1.189,29 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak günü 1.189,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,86 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları ve teşvik paketine ilişkin haber akışının piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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