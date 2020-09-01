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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazancıyla günü 1.085,19 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı
01.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:18

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazancıyla günü 1.085,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,86 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,50 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni para politikası stratejisine ilişkin belirsizliklerin tartışılmaya devam ettiğini, Fed üyelerinin açıklamalarının da bu bağlamda yakından izlenmesi gerektiğini kaydeden analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in yayımlayacağı "Bej Kitap" raporu, Avro Bölgesi'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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