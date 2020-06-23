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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazancıyla günü 115.338,85 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı
23.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:38

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazancıyla günü 115.338,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 148,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,61 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, 115.338,85 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Çin'de cari işlemler dengesi ve Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 112.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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