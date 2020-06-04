Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 109.536,92 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 109.536,92 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 425,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,65 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 1,75 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, 109.536,92 puanla yaklaşık 3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 12'inci işlem gününe taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanma ve hükümetlerden birbiri ardına gelen teşviklerin, küresel piyasalardaki risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini, yurt dışında ise ABD'de yayımlanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise "negatif"te tutarken, 7 Aralık 2019'da Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.

Kaynak: AA