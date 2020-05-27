Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,87'lik yükselişle tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı
27.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:51

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,87'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,87'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.929,16 puanlık artışla 104 bin 953,50 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi de 2,34 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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