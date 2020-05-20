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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 102.157,53 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı
20.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:22

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 102.157,53 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 174,57 puan artarken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile ticaret oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündemini takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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