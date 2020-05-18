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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 2,22'lik yükselişle tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı
18.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:18

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 2,22'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 2,22'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2,214,81 puanlık artışla 101 bin 982,96 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de 2,01 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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