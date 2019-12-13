Borsa günü yükselişle tamamladı

13.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:18

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazancıyla 110.476,59 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 361,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,88 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,42 ile madencilik oldu.

Analistler, yurt içinde faizlerdeki düşüş eğiliminin devam etmesi, yurt dışında ise ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve İngiltere'de geride kalan siyasi belirsizliğin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Açıklanan sanayi üretimi verisindeki artışla BIST 100 endeksinin 112.000 sınırına kadar çıkmasının ardından 110.500 seviyesinin altında dengelendiğini aktaran analistler, 111.200 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin gelecek haftaya taşınabileceğini söyledi.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı Para Politikası Toplantı Özeti, tüketici güven endeksi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA