Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.

06.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:36
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.

100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 210 puanlık artışla 108 bin 869 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,56 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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