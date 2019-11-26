Borsa günü yükselişle tamamladı

26.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 105.983,14 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 600,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile madencilik oldu.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de büyüme ile kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 105.000'in üzerinde kaldığı sürece orta vadeli pozitif görünümün korunacağını dile getiren analistler, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA