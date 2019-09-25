Borsa, günü yükselişle tamamladı

25.09.2019 18:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 102.618,41 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 771,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile inşaat oldu.

Güne dünya borsalarına paralel düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 101.555,56 puanı görmesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek 102.618,41 puana kadar ulaştı ve günü bu seviyeden tamamladı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları ile Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

TCMB Başkanı Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, para politikasında temkinli duruşun devam ettirileceğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde, enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını, finansal koşullardaki kademeli iyileşmeyle iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz." dedi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA