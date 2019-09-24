Borsa, günü yükselişle tamamladı

24.09.2019 18:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 101.846,94 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.826,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,96, holding endeksi yüzde 2,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla bankacılık kazandırırken, kaybettiren sektör endeksi olmadı.

Güne hızlı yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 102.235,94 puanı görmesinin ardından 101.500-102.000 bandında dengelendi.



Analistler, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve yapacağı konuşmanın gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile TL varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK Tüketici Güveni ve ABD'de 1. el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, 102.500 ve 103.400'ün direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA