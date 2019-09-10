Borsa, günü yükselişle tamamladı

10.09.2019 18:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazancıyla 101.212,91 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 607,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,28 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 101.500 sınırına kadar yükseldikten sonra 101.000-101.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, toptan eşya satışları ve stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 101.800 ve 103.000 seviyelerinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA