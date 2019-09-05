Borsa, günü yükselişle tamamladı

05.09.2019 18:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazancıyla 100.278,37 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 200,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 azalırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 4,70 ile finansal, kiralama,faktoring oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, yurt içinde ise tahminlerin altında kalan ağustos ayı enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin artan faiz indirim beklentilerinin piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.



Temmuz toplantısında politika faizini 425 baz puan indiren TCMB'nin, 12 Eylül'deki toplantısında da faiz indirimine devam etmesinin beklendiğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin ve İngiltere'deki Brexit gelişmelerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 101.800 ve 102.500 seviyeleri olacağını, 98.500 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA