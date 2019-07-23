Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, günü yüzde 1,45'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,45'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,45'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.467.43 puanlık artışla 102 bin 556 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,33, holding endeksi de yüzde 1,62 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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