Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 1.760 puanlık artışla 101 bin 566 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,46, holding endeksi de yüzde 2,02 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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