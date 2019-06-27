Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,78'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,78'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 741 puanlık artışla 95 bin 573 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA