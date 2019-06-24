Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.160,21 puanlık artışla 95 bin 182 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,11 azaldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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