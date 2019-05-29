Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 408 puanlık artışla 87 bin 186 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 1,08 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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