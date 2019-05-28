Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,44'lük yükselişle tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,44'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,44'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.232 puanlık artışla 86 bin 777 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi de yüzde 1,67 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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