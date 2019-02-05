Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 102.448,42 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile spor oldu.



Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 103.852,06 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü 102.500 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam Temsilciler Meclisi'nde yapacağı ulusa seslenişin de yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA