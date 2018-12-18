Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazancıyla 91.074,11 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.112,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi yüzde 1,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,52 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 89.567,01 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçerek günü 91.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari denge ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini kaydetti.

Fed'den faizleri 25 baz puan artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, faiz kararından ziyade karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, Brexit ve İtalya'da bütçe gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 ve 88.500 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA