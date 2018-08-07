Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa, günü yüzde 2,11'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 2,11'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.987 puanlık artışla 96 bin 161 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,57, holding endeksi ise yüzde 2,73 değer kazandı.

(İHA)