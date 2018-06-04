Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 yükselişle 99.249,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,65 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Geçen haftaki sert düşüşün ardından bugüne yükselişle başlayan ve bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımlarla 100.510,33 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 99.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, açıklanan enflasyon verisinin mayısta yıllık yüzde 12,15 ile beklentilerin üzerine çıktığını belirterek, verinin ardından döviz kurlarının düşüşe geçtiğini, pay piyasalarında ise alımların güçlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında da ABD ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın önemli destek, 103.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.