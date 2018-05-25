Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,04 yükselişle 103.200,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.062,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,93 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 16,51 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103.349,16 puana kadar yükseldikten sonra 103.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Finansal İstikrar Raporu, ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri ve mayıs ayı ihracat rakamlarının takip edileceğini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanacağını belirten analistler, 104.000 puanın direnç, 101.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.