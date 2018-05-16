Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 yükselişle 102.157,88 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 617,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 3,34 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile orman kağıt basım oldu.

Döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 100.654,84 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa gelişmelerine ilişkin açıklamaları sonrasında döviz kurlarının tekrar gerilemesiyle 102.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Merkez Bankası'nın piyasalardaki sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini ve gerekli adımların atılacağı yönündeki açıklamasının ardından dolar kurunun gerilediğine dikkati çekti. Dolar/TL 4,5011 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından Merkez Bankası'nın açıklamaları ile 4,3933'e kadar geriledi.

Yarın yurt içinde TCMB tarafından açıklanacak özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında da ABD'de Philadelphia Fed İş Dünyası endeksi verisinin izleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 seviyesinin görülmesi durumunda 105.200'ün gündeme gelebileceğini dile getiren analistler, olası düşüşlerde 100.500 seviyesinin destek konumunda takip edileceği bildirdi.