Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 yükselişle 100.780,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.416,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,85 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Gün içinde 97.849,20 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla 101.647,29 puana kadar yükseldi ve 100.500-101.000 bandında dengelendi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL uzlaşmalı döviz satım ve TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine ilişkin düzenlemeleri ile ekonomi yönetiminin Ankara'da gerçekleştirdiği toplantının, döviz kurlarında düşüşe, pay piyasalarında ise yükselişe neden olduğunu belirtti. Dolar/TL sabah saatlerinde 4,3746 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından söz konusu gelişmelerle düşüşe geçerek 4,28 seviyelerinde dengelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki "Ekonomi Koordinasyon Toplantısı" 2 saat 35 dakika sürdü.Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda ithalat ihracat dengesi, istihdam ve sanayi yatırımları, yabancı sermaye, dövizdeki hareketlilik ve diğer alanlarla ilgili konuların etraflı bir şekilde ele alındığı bildirildi.

Yarın İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.700 seviyelerinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.