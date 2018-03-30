Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 yükselişle 114.930,22 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 85,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile ulaştırma oldu.

Güne pozitif başlayan ve 115.872,30 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, ABD ve Avrupa borsalarının kapalı olduğu günde düşük işlem hacmiyle 115.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 puanın destek, 117.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.