Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 yükselişle 114.844,56 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 715,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,43 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından döviz kurları düşüş eğiliminde hareket ederken, pay piyasalarında ise alımların güçlendiği görüldü. BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 113.400 seviyesinden yükselişe geçerek 114.500-115.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 puanın destek, 115.000 ve 117.700 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.