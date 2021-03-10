Son dakika! Borsa günü yükselişle kapattı
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Son dakika! Borsa günü yükselişle kapattı

10.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:31
Son dakika! Borsa günü yükselişle kapattı

Son dakika gelişmesine göre Borsa, günü yüzde 1,02'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 1,02'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,02'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 15,78 puanlık artışla 1.564,94 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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