Borsa günü yükselişle kapattı
06.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 01:01
Borsa, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,37 'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,37 'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,37'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 15,68 puanlık artışla 1.160,71 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi de 1,07 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı