Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle kapattı
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Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle kapattı

05.10.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:45
Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle kapattı

Son dakika habere göre Borsa, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,37 'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,37 'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,37'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 15,68 puanlık artışla 1.160,71 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi de 1,07 değer kazandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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