Borsa günü yükselişle kapattı Borsa, günü yüzde 2,36'lık yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 2,36'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,36'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 2.736,77 puanlık artışla 118 bin 485,24 puan ile 19 şubattan itibaren en yüksek seviyeden kapanırken, toplam işlem hacmi 21,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi de 2,64 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA