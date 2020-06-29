Borsa günü yükselişle kapattı Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,02'lık yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,02'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,02'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 1.174,60 puanlık artışla 115 bin 843,01 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,68, holding endeksi de 1,23 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA