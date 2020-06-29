Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,02'lık yükselişle tamamladı.
29.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:58
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,02'lık yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,02'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 1.174,60 puanlık artışla 115 bin 843,01 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,68, holding endeksi de 1,23 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA