Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 1,39'luk yükselişle tamamladı.
22.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:47
Borsa, günü yüzde 1,39'luk yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,39'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 680,06 puanlık artışla 115 bin 190,05 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi de 1,22 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, 115 bin 190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
(İHA)
Kaynak: İHA