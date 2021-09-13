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Borsa günü yatay tamamladı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kaybederek günü 1.438,28 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kaybederek günü 1.438,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,76 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve enflasyon baskısının fiyatlamalarda zorlukları beraberinde getirdiğini belirterek, piyasalarda yön arayışının sürdüğünü aktardı.

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Japonya'da sanayi üretiminin öne çıktığını dile getiren analistler, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.440 ve 1.455 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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