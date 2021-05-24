Borsa günü yatay tamamladı
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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.452,18 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.452,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,54 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizlikler ve açıklanan verilerin desteklediği büyüme beklentileriyle yön arayışında olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları, Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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